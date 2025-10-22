Nach dem Waffenruhe-Abkommen muss die Hamas jetzt noch die Überreste von 13 Entführten übergeben. Die USA üben Druck auf die Islamisten aus, sich an die Vereinbarung zu halten - aber auch auf Israel.

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Kurz vor den heutigen Gesprächen von US-Vizepräsident JD Vance mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die islamistische Hamas zwei weitere Geisel-Leichen ausgehändigt. Beide Opfer wurden inzwischen identifiziert, wie die israelische Armee in der Nacht mitteilte. Die Hamas hatte im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens zugesagt, insgesamt 28 tote Geiseln zu übergeben. Nun werden noch die sterblichen Überreste von 13 Verschleppten im Gazastreifen vermutet.

Bei einem der Toten handelt es sich um Arie Salmanowich, der nach Informationen der israelischen Armee beim Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 lebend aus seinem Haus in einem Kibbuz entführt worden. Man gehe davon aus, dass er am 17. November 2023 in Gefangenschaft ermordet wurde. Salmanowich sei zum Zeitpunkt seines Todes 85 Jahre alt gewesen.

Bei dem anderen Opfer handelt es sich den Angaben zufolge um den Soldaten Tamir Adar, der am Tag des Überfalls bei der Verteidigung eines Kibbuz getötet wurde. Anschließend habe die Terrororganisation Volksfront für die Befreiung Palästinas seine Leiche in den Gazastreifen mitgenommen, hieß es. Adar sei zum Zeitpunkt seines Todes 38 Jahre alt gewesen. Er hinterlässt laut «Times of Israel» seine Frau und zwei Kinder.

USA üben Druck auf Hamas und Israel aus

Die US-Regierung hatte vor der Übergabe der Leichen laut Medienberichten sowohl die Hamas als auch auf Israel unter Druck gesetzt, das Waffenruhe-Abkommen im Gazastreifen aufrechtzuerhalten. Die USA pochen zwar auf die Entwaffnung der Hamas, setzen dafür bislang aber keine zeitliche Frist. Das erklärte Vizepräsident Vance in Israel auf eine entsprechende Frage von Journalisten.

Vieles sei in der aktuellen Lage unvorhersehbar, sagte Vance. Er betonte zugleich, die Hamas müsse sich an die Vereinbarungen halten. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, die Terrororganisation habe versichert, dass sie sich «anständig benimmt». Sollte sie das nicht tun, werde man sie «auslöschen» - das wisse die Hamas. Die Terrororganisation bekräftigte in einer Mitteilung ihre Entschlossenheit, das Abkommen zur Beendigung des Krieges umzusetzen.

Vance will heute am Vormittag Netanjahu treffen und auch ein Gespräch mit Israels Präsident Izchak Herzog führen. Die beiden bereits zuvor angereisten US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner hatten Netanjahu laut dem «Wall Street Journal» deutlich vermittelt, dass Reaktionen Israels auf mutmaßliche Verstöße der Hamas gegen das Waffenruhe-Abkommen verhältnismäßig sein müssten. Die Warnungen erfolgten angesichts gewaltsamer Zusammenstöße in den vergangenen Tagen zwischen Israels Armee und der Hamas im Gazastreifen.

Trump-Vertreter bittet um Geduld

Bezüglich der Rückgabe der noch im Küstenstreifen verbliebenen toten Geiseln durch die Hamas bat Vance um Geduld. Die Bergung der Leichen sei schwierig und könne nicht «über Nacht erfolgen», sagte er Journalisten in Israel. Einige Opfer seien unter Tonnen von Trümmern begraben, bei anderen sei gänzlich unklar, wo sie sich befinden. Auch die Hamas beruft sich darauf, dass es nach zwei Jahren Krieg und großflächiger Zerstörung in Gaza schwierig sei, aller Leichen habhaft zu werden. Man stehe bei der Bergung vor extremen Schwierigkeiten, setze die Bemühungen aber weiter fort, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Im Zuge ihres Massakers am 7. Oktober 2023 hatten die Terroristen etwa 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 in den angrenzenden Gazastreifen verschleppt. Das Massaker löste den Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas aus. Am Montag vergangener Woche ließen die Islamisten die letzten 20 lebenden Geiseln frei. Die erste Phase einer seit dem 10. Oktober geltenden Waffenruhe sieht die Übergabe aller lebenden und toten Geiseln an Israel vor.

Bericht: Netanjahu entlässt Sicherheitsberater

Am Dienstag entließ Israels Ministerpräsident Netanjahu seinen nationalen Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi mit sofortiger Wirkung, wie die «Times of Israel» berichtete. Hanegbi soll sich Berichten zufolge gegen Netanjahus Plan zur Einnahme der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens im Sommer sowie gegen den erfolglosen Luftangriff auf Hamas-Führer in Katar ausgesprochen haben. Die Aufgabe des nationalen Sicherheitsberaters wird demnach von Hanegbis bisherigem Stellvertreter Gil Reich übernommen.

UN-Gericht beurteilt Hilfsgüter-Blockade

Israels Vorgehen im Gazastreifen steht heute erneut im Fokus des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag. Die höchsten UN-Richter werden beurteilen, ob Israel mit der monatelangen Blockade humanitärer Hilfslieferungen gegen internationales Recht verstoßen hat. Die Richter bewerten auch israelische Angriffe auf Mitarbeiter und Einrichtungen der Vereinten Nationen in Gaza. Israels Regierung hatte alle Vorhaltungen als unwahr zurückgewiesen und die Blockade von Hilfsgütern damit gerechtfertigt, dass die Hamas die Transporte überfalle und die Waren zu hohen Preisen verkaufe.

Bei den Befassungen der Richter geht es um ein Rechtsgutachten. Das ist zwar nicht bindend, könnte aber den Druck auf Israel erhöhen, mit den Vereinten Nationen zu kooperieren und viel mehr Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen zuzulassen.