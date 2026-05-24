Kommen heute «gute Nachrichten» zum Krieg im Iran? US-Präsident Donald Trump und sein Außenminister stellen einen Deal in Aussicht - viele Details scheinen noch offen und strittig.

London (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat - nicht zum ersten Mal - einen Durchbruch in den Verhandlungen über ein Ende des monatelangen Iran-Krieges angekündigt. Sein Außenminister Marco Rubio sagte am Morgen in Indien, die Welt würde möglicherweise schon in den kommenden Stunden «gute Nachrichten» zu hören bekommen. Noch bleiben zu dem kolportierten Rahmenabkommen aber etliche Fragen offen - insbesondere die, wer mehr von dem angeblichen Deal profitiere.

Darum geht es bei dem Rahmenabkommen

Das US-Nachrichtenportal «Axios» berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, der Entwurf sehe eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage vor. In dieser Zeit würde die für die Weltwirtschaft bedeutende Straße von Hormus gebührenfrei befahrbar sein. Der Iran würde sich verpflichten, die dort verlegten Minen zu räumen - und zumindest zusagen, niemals Atomwaffen anzustreben. Im Gegenzug würden die USA die Blockade iranischer Häfen aufheben und Sanktionsausnahmen gewähren.

Der Entwurf mache zudem deutlich, dass der Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon beendet werden würde. Bestätigt sind die Details nicht - und der Deal würde kein abruptes Kriegsende mit dem Abzug der US-Streitkräfte bedeuten, sondern wäre eine erste Einigung auf ein Zeitfenster für weitere Verhandlungen. In den Stunden nach Trumps Ankündigung ging es deshalb auch um die Deutungshoheit mit teils widersprüchlichen Aussagen aus den USA, dem Iran und Israel.

Was Trump und Rubio sagen:

Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social, ein Rahmenabkommen sei «weitestgehend» ausgehandelt. Letzte Aspekte und Details würden derzeit besprochen und sollen «in Kürze» bekanntgegeben werden.

Trump erwähnte explizit die Öffnung der Straße von Hormus, ohne die genauen Umstände zu beschreiben. Die faktische Blockade der Meerenge belastet die Weltwirtschaft massiv - und ist für den Iran das Druckmittel schlechthin in den Verhandlungen.

Zudem zählte Trump etliche Vermittler auf, unter anderem die Staatsführer aus Saudi-Arabien, Pakistan, der Türkei und den Emiraten. Im Gegensatz zu früheren Beiträgen auf seiner Plattform verzichtete der US-Präsident auf Drohungen und Beleidigungen. Auch das iranische Atomprogramm erwähnte der US-Präsident dieses Mal nicht.

Dafür erinnerte Rubio daran, worum es in dem Konflikt «eigentlich geht». Das übergeordnete Ziel sei, «dass der Iran niemals eine Atomwaffe besitzen» dürfe. Niemand auf der Welt ginge so strikt dagegen vor wie der US-Präsident.

Der Außenminister betonte, die Straße von Hormus gehöre nicht dem Iran. «Wenn wir zulassen würden, dass dies zur Normalität wird, würden wir einen inakzeptablen Status quo normalisieren», sagte er. Das Rahmenabkommen würde zu einer «vollständig offene Meerenge» führen, «und ich meine, offene Meerengen ohne Gebühren».

Rubio sprach von Fortschritten, die er nicht kleinreden wolle. Aber es gebe noch viel zu tun. Möglicherweise gebe es später am Sonntag mehr dazu zu sagen.

Was der Iran sagt:

Wenige Stunden nach Trumps Aussagen kamen aus dem Iran eher einschränkende Reaktionen - insbesondere zur Straße von Hormus. Ein Militärsprecher schrieb auf der Plattform X, Teheran behalte auch im Falle eines Abkommens die Kontrolle. Die Meerenge werde «unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben».

Die iranische Nachrichtenagentur Fars schrieb, der Iran habe zwar zugestimmt, die Anzahl der passierenden Schiffe wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Dies bedeute jedoch keine Rückkehr zur «freien Durchfahrt» wie vor dem Krieg. Trumps Behauptung sei daher «unvollständig» und entspreche nicht der Realität.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian zeigte sich zwar laut dem Präsidialamt in Teheran offen für eine diplomatische Lösung, betonte jedoch Irans tiefes Misstrauen gegenüber Washington. «Wir sind weiterhin gesprächsbereit, aber die Erfahrungen aus vergangenen Verhandlungen mit den USA zwingen uns zu äußerster Vorsicht», sagte Peseschkian.

Was Israel sagt:

Israel hat Medienberichten zufolge große Sorge, dass Trump einen «schlechten Deal» mit Teheran abschließen könnte. «Während Israel ursprünglich darauf abzielte, Veränderungen in vier zentralen Bereichen zu erreichen - einen Regimewechsel, (einen Stopp) des iranischen Atomprogramms, des ballistischen Raketenprogramms sowie der Unterstützung von regionalen Verbündeten Teherans - muss es seine Anstrengungen nun allein auf das Atomprogramm konzentrieren», schrieb ein Kommentator der Zeitung «Israel Hajom».

Das «absolute Minimum, das noch als Erfolg gelten könnte», wäre die Entfernung sämtlichen angereicherten Urans aus dem Iran sowie die Verhinderung einer Urananreicherung für viele Jahre, schrieb er. Dies könne zwar wie eine Kopie des 2015 geschlossenen Atomabkommens unter Federführung des früheren US-Präsidenten Barack Obama wirken. Trump und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu, die gemeinsam die Entscheidung zum Ausstieg aus dem Abkommen getroffen hätten, könnten jedoch «kaum mehr als genau das erreichen».

Sollte Israel im Rahmen des US-Deals mit dem Iran zudem seine Truppen aus dem Südlibanon zurückziehen müssen, wären dies «sehr schlechte Nachrichten für die Bewohner Nordisraels und für den Libanon - und sehr gute Nachrichten für die Hisbollah-Miliz, die dadurch ihre Bemühungen um eine Erholung und Neuformierung beschleunigen könnte», schrieb der Kommentator.