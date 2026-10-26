Bleibt Lula an der Macht?
Wahlgericht: Präsident Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien
Präsidentenwahl in Brasilien
Lula wurde zum Sieger der Präsidentenwahl in Brasilien erklärt
Andre Penner. DPA

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat nach vorläufigen Zahlen die Stichwahl gegen seinen rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro gewonnen und sich damit eine weitere Amtszeit gesichert. Der 80-Jährige lag nach Auszählung fast aller Stimmen mit 51,75 Prozent zu 48,25 Prozent uneinholbar vorn, wie das Oberste Wahlgericht mitteilte.

Brasília (dpa) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat nach vorläufigen Zahlen die Stichwahl gegen seinen rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro gewonnen und sich damit eine weitere Amtszeit gesichert. Der 80-Jährige lag nach Auszählung fast aller Stimmen mit 51,75 Prozent zu 48,25 Prozent uneinholbar vorn, wie das Oberste Wahlgericht mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:261025-930-892809/2

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