51 Jahre nachdem er dort sein Abi gemacht hat, bereitet ihm seine alte Schule im Sauerland einen freundlichen Empfang. Der Kanzler ist gerade erst aus Kiew zurückgekehrt - der Besuch wirkt noch nach.

Rüthen (dpa) - Bei einem Besuch seiner alten Schule in Rüthen im Sauerland hat Bundeskanzler Friedrich Merz an das Leid ukrainischer Kinder erinnert. «Dort gibt es Millionen Kinder, die gerne so wie wir in Frieden und in Freiheit leben wollen», sagte der CDU-Politiker bei der Begrüßung Hunderter Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof des Friedrich-Spee-Gymnasiums, die ein Spalier gebildet hatten. «Schätzt es wert, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir in Freiheit leben, dass wir in Frieden leben», appellierte Merz an sie.

Gerade erst wieder in Deutschland

Merz war nach seinem 14-stündigen Kurzbesuch in Kiew mit einem Sonderzug in der Nacht nach Polen zurückgefahren. Von dort ging es am frühen Morgen erst mit einem Militärflugzeug nach Berlin und dann mit einer kleineren Maschine weiter Richtung Sauerland.

Bei seiner Ankunft auf dem Schulhof wurde Merz von Applaus empfangen. Er begrüßte die lange Reihe der Schüler und Schülerinnen mit Handschlag, nahm sich Zeit für kurze Gespräche.

Wenn er nun in die fröhlichen Gesichter der jungen Menschen schaue, dann bestärke ihn das in seinem Engagement für Deutschland, sagte der CDU-Politiker in einer kurzen Begrüßungsrede. Er sei relativ spät in das Amt des Bundeskanzlers gekommen. «Ich mache es, weil ich etwas tun möchte für euch», betonte er.

Merz: «Macht ein bisschen besseres Abitur als ich»

Er empfinde es als seine wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die junge Generation eine Chance habe, auch in einem tollen Land zu leben - «in Frieden, in Freiheit und in Wohlstand». Dafür müsse man «ein bisschen was tun» und den Schulweg als Vorbereitung auf das Leben sehen.

Merz hatte in dem Ort am Rande des Sauerlandes 1975 sein Abitur gemacht. Vier Jahre zuvor war er wegen Schul- und Disziplinproblemen am Gymnasium in seiner Heimatstadt Brilon nach Rüthen gewechselt. «Genießt die Zeit, tut etwas für euer Leben, lernt ordentlich, macht ein bisschen besseres Abitur als ich», riet der Kanzler.