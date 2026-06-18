Islamabad
Vermittler Pakistan: Abkommen USA-Iran tritt sofort in Kraft
Shehbaz Sharif
Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif nach erfolgter Unterzeichnung mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. (Archivbild)
Jacquelyn Martin. DPA

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan nach erfolgter Unterzeichnung mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Plattform X bekannt.

Islamabad (dpa) – Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan nach erfolgter Unterzeichnung mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Plattform X bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-240380/1

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Politik

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