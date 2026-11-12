Gießen (dpa) - Wegen eines verdächtigen Briefs ist die Gießener Synagoge geräumt worden. Die Feuerwehr untersuche das Schriftstück aktuell auf mögliche Gefahren hin, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (HR) darüber berichtet. Mehrere Menschen seien aus dem Gebäude gebracht worden, sie würden nun ebenfalls untersucht, sagte der Sprecher. Zum Inhalt des Briefs machte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine näheren Angaben.

Ein Gebiet rund um die Synagoge in der Gießener Innenstadt wurde abgesperrt. Ein Studio des HR, das sich in unmittelbarer Umgebung befindet, musste nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders ebenfalls geräumt werden. Wie der HR berichtete, baute die Feuerwehr unter anderem ein Zelt zur Dekontamination auf. Damit können Einsatzkräfte, die mit Gefahrstoffen in Kontakt kommen, anschließend gereinigt werden.

Die Gießener Synagoge mitsamt Gemeindezentrum wurde nach Angaben der Jüdischen Gemeinde Gießen auf ihrer Homepage 1995 wiedereröffnet. Die Gemeinde selbst besteht seit 1978. Die Synagoge ist das jüdische Gotteshaus und zugleich religiöses wie kulturelles Zentrum.

Drohschreiben an Jüdische Gemeinde in Speyer

Einen möglicherweise ähnlichen Fall hatte es Mitte Oktober in Speyer in Rheinland-Pfalz gegeben. Dort war per Post ein Drohschreiben bei der Jüdischen Kultusgemeinde eingegangen. Der Verfasser drohte damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen. In dem Brief befand sich ein Pulver, das Experten des Landeskriminalamtes nach einer Untersuchung als ungefährlich einstuften. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, der oder die Täter wurden bislang nicht gefunden.

Unter anderem der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hatte die Drohung damals scharf verurteilt. «Der Vorfall an der Synagoge in Speyer erschüttert mich. Wer eine jüdische Gemeinde mit Hassbotschaften und Einschüchterungsversuchen bedroht, greift jüdisches Leben in unserem ganzen Land an», sagte er im Oktober.