Gießen (dpa) – Wegen eines verdächtigen Briefs ist die Gießener Synagoge geräumt worden. Die Feuerwehr untersuche das Schriftstück aktuell auf mögliche Gefahren hin, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet. Mehrere Menschen seien aus dem Gebäude gebracht worden, sie würden nun ebenfalls untersucht, sagte der Sprecher. Zum Inhalt des Briefs machte er zunächst keine näheren Angaben. Ein Gebiet rund um die Synagoge in der Gießener Innenstadt wurde abgesperrt.

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