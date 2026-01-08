Bodenschätze
Venezuelas Regierung kündigt Freilassung vieler Häftlinge an
Caracas (dpa) - Die venezolanische Regierung hat die Freilassung einer großen Zahl venezolanischer und ausländischer Gefangener angekündigt. Dies sei eine Geste «auf der Suche nach Frieden», sagte Parlamentspräsident Jorge Rodríguez, nannte jedoch keine Details.

