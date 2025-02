Vatikan: Zustand des Papstes verbessert sich leicht

Rom (dpa) - Der klinische Zustand des an einer Lungenentzündung leidenden Papstes Franziskus hat sich nach Angaben des Vatikans leicht verbessert. Der 88 Jahre alte Pontifex sei zudem fieberfrei, teilte ein Sprecher mit. Franziskus wird seit Freitag vergangener Woche in einem Krankenhaus in Rom stationär behandelt. Vor wenigen Tagen stellten die Ärzte eine Lungenentzündung fest.

Seit langem ist das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken gesundheitlich angeschlagen. Die Sorge um ihn ist seit seiner Einlieferung in die Gemelli-Klinik vor nun fast einer Woche unter Gläubigen auf der ganzen Welt groß. Eine Lungenentzündung kann insbesondere in so einem hohen Alter und bei verschiedenen Vorerkrankungen mitunter auch lebensbedrohlich sein.