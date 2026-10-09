Washington/Den Haag
USA verhängen Sanktionen gegen Weltstrafgericht
Internationaler Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag
Nach Sanktionen gegen einzelne Richter verhängen die USA nun Strafmaßnahmen gegen den gesamten IStGH. (Archivbild)
Peter Dejong. DPA

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängt. Man werde Transaktionen mit dem Gericht untersagen, seine Ressourcen abschneiden und seine Handlungsfähigkeit einschränken, teilte das US-Außenministerium mit. Zuvor hatte es bereits Sanktionen gegen einzelne Richter und Ankläger gegeben.

Washington/Den Haag (dpa) - Die US-Regierung hat Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängt. Man werde Transaktionen mit dem Gericht untersagen, seine Ressourcen abschneiden und seine Handlungsfähigkeit einschränken, teilte das US-Außenministerium mit. Zuvor hatte es bereits Sanktionen gegen einzelne Richter und Ankläger gegeben.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-813912/2

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