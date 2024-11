USA schließen Botschaft in Kiew aus Sorge vor Luftangriff

Die Ukraine ist im Krieg gegen Russland in der Defensive. Beide Länder greifen sich gegenseitig mit Drohnen an. Jetzt gibt es eine Warnung vor einem Luftangriff.

Kiew (dpa) - Die USA haben ihre Botschaft in Kiew aus Sorge vor einem russischen Angriff geschlossen. Man habe Informationen über einen möglicherweise erheblichen Luftangriff erhalten, hieß es in einer Mitteilung. Die Angestellten der Botschaft wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben. US-Bürger sollten bei Alarm in Schutzräume gehen.

Russland führt seit mehr als zweieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland und hält knapp ein Fünftel des Landes besetzt. Die US-Botschaft warnt regelmäßig vor größeren Luftangriffen, zuletzt im März und August. Die Schließung der Botschaft ist jedoch ungewöhnlich.