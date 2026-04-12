Verhandlungen in Islamabad
US-Vizepräsident Vance: Keine Einigung mit Iran erzielt
Iran-Krieg - Gespräche in Pakistan
Nach US-Angaben ist keine Einigung erzielt worden.
Wang Shen. DPA

Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans ist nach den Worten von US-Vizepräsident JD Vance keine Einigung erzielt worden. Man kehre nun in die USA zurück, sagte Vance nach stundenlangen direkten Gesprächen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

Islamabad (dpa) - Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans ist nach den Worten von US-Vizepräsident JD Vance keine Einigung erzielt worden. Man kehre nun in die USA zurück, sagte Vance nach stundenlangen direkten Gesprächen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

© dpa-infocom, dpa:260411-930-932919/3

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Politik

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