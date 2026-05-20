Miami/Havanna
US-Regierung: Klage gegen Kubas Ex-Staatschef Raúl Castro
Raúl Castro
Raúl Castro war Verteidigungsminister, als Flugzeuge einer exilkubanischen Organisation abgeschossen wurden. (Archivbild)
Ramon Espinosa. DPA

Die US-Regierung hat eine Klage gegen Kubas ehemaligen Staatschef Raúl Castro angekündigt. Dem 94-Jährigen wird nach Angaben des amtierenden Justizministers Todd Blanche eine Verwicklung in den Abschuss von Flugzeugen durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen, bei dem US-Amerikaner starben.

Miami/Havanna (dpa) – Die US-Regierung hat eine Klage gegen Kubas ehemaligen Staatschef Raúl Castro angekündigt. Dem 94-Jährigen wird nach Angaben des amtierenden Justizministers Todd Blanche eine Verwicklung in den Abschuss von Flugzeugen durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen, bei dem US-Amerikaner starben.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-107826/1

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JustizPolitik

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