Nuklearabkommen
US-Regierung genehmigt Atom-Deal mit Saudi-Arabien
Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman und US-Präsident Trump
Neben den USA führte Saudi-Arabien auch Gespräche mit China und Russland. (Archivbild)
Evan Vucci. DPA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Die Energieminister beider Länder, Chris Wright und Abdulasis bin Salman, unterzeichneten in Washington ein entsprechendes Abkommen, wie das US-Energieministerium mitteilte.

Washington (dpa) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Die Energieminister beider Länder, Chris Wright und Abdulasis bin Salman, unterzeichneten in Washington ein entsprechendes Abkommen, wie das US-Energieministerium mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260722-930-420361/2

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