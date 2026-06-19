Krieg im Nahen Osten US-Kreise: Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe dpa 19.06.2026, 10:08 Uhr

i Die israelische Armee und die Schiitenmiliz Hisbollah lieferten sich zuletzt wieder schwere Gefechte im Südlibanon. Leo Correa. DPA

Israel und die mit dem Iran verbündete Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon haben sich laut US-Regierungskreisen auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Die von den USA und Katar vermittelte Abmachung ist demnach bereits um 16.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft getreten.

Washington (dpa) - Israel und die mit dem Iran verbündete Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon haben sich laut US-Regierungskreisen auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Die von den USA und Katar vermittelte Abmachung ist demnach bereits um 16.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft getreten. © dpa-infocom, dpa:260619-930-248262/6







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