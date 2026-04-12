Historischer Entscheid
Ungarn: Orban gesteht Wahlniederlage ein
Parlamentswahl in Ungarn
Nach der Wahl in Ungarn gesteht Ministerpräsident Orban seine Niederlage ein.
Petr David Josek. DPA

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn eingestanden. «Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen», sagte er vor Anhängern in Budapest. Die Last der Regierungsarbeit liege nicht mehr auf seinen Schultern, fügte er hinzu.

Budapest (dpa) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn eingestanden. «Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen», sagte er vor Anhängern in Budapest. Die Last der Regierungsarbeit liege nicht mehr auf seinen Schultern, fügte er hinzu.

© dpa-infocom, dpa:260412-930-933419/8

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Politik

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