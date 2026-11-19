Myanmar ist einem Urteil des Internationalen Gerichtshofes (IGH) in Den Haag zufolge verantwortlich für Völkermord an den Rohingya. Es ist das erste Mal, dass das höchste Gericht der UN die Verantwortung eines Landes für Völkermord feststellt.

Den Haag (dpa) – Myanmar ist einem Urteil des Internationalen Gerichtshofes (IGH) in Den Haag zufolge verantwortlich für Völkermord an den Rohingya. Es ist das erste Mal, dass das höchste Gericht der UN die Verantwortung eines Landes für Völkermord feststellt.