Ukraine-Krieg
Ukraine: Russische Drohne attackiert Geheimdienstzentrale
Wolodymyr Selenskyj
Nach einem direkten russischen Angriff auf die Zentrale des Geheimdienstes SBU hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den SBU angewiesen, Russland «spiegelbildlich» zu antworten. (Archivbild)
Ukraine Presidency. DPA

Die ukrainische Hauptstadt Kiew kommt seit Tagen wegen russischer Angriffe nicht zur Ruhe. Nun hat eine russische Drohne ein besonderes Ziel attackiert. Präsident Selenskyj ordnet eine Reaktion an.

Kiew (dpa) – Eine russische Drohne hat das Hauptgebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum der Hauptstadt Kiew angegriffen. «Die Drohne zielte direkt auf das Arbeitszimmer des SBU-Leiters in diesem Gebäude», teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Der Staatschef gab demnach SBU-Chef Olexander Poklad Anweisung, den Russen «spiegelbildlich» auf diesen Schlag zu antworten. Angaben der Stadtverwaltung zufolge gab es bei dem Angriff mindestens fünf Verletzte.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-634387/1

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