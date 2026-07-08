Die Lage im Überblick
Trump: Waffenruhe ist aus meiner Sicht beendet
US-Präsident Donald Trump
Aus Trumps Sicht ist die Waffenruhe mit dem Iran beendet - er lässt aber eine Tür offen.
Alex Brandon. DPA

Nach der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran ist die Waffenruhe aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.

Ankara (dpa) - Nach der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran ist die Waffenruhe aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.

© dpa-infocom, dpa:260708-930-350162/5

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