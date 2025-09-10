Notfälle
Trump: Rechtskonservativer Aktivist nach Angriff gestorben
Rechtskonservativer Aktivist wurde an US-Uni angeschossen
Rechtskonservativer Aktivist wurde an US-Uni angeschossen
Orem (dpa) - Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist laut US-Präsident Donald Trump nach einem Schusswaffenvorfall an einer Universität im US-Bundesstaat Utah gestorben. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

