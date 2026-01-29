Ukraine-Krieg
Trump: Putin stimmt Angriffspause auf Kiew für eine Woche zu
US-Präsident Trump sagt, er habe mit Kremlchef Putin telefoniert. Danach spricht Trump von einer angeblichen russischen Angriffspause - wegen der eiskalten Temperaturen in der Ukraine.

Washington (dpa) – Kremlchef Wladimir Putin soll nach den Worten von US-Präsident Donald Trump einer einwöchigen Pause der russischen Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte zugestimmt haben. Der Republikaner führte als Grund für seine Initiative bei Putin die extreme Kälte in der Ukraine an. Er habe deshalb persönlich nach der Angriffspause gefragt.

Aus Moskau gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Aus Trumps Ausführungen während einer Kabinettsitzung in Washington ging nicht hervor, wann genau der Zeitpunkt für den Start für eine angebliche Angriffspause infrage kommen könnte.

