Es war ein gutes Treffen mit Selenskyj, sagt Trump. Doch bis zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine sei der Weg noch weit. Nun reisen Trumps Unterhändler nach Moskau.

Davos (dpa) - Beim Treffen zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben des US-Präsidenten kein Durchbruch für ein Ende des Kriegs in der Ukraine gelungen. Man habe «noch einen Weg vor sich», sagte er vor Reportern im Schweizer Alpenort Davos.

Es sei ein gutes Gespräch mit Selenskyj gewesen. Man müsse sehen, wie das Gespräch seines Unterhändlers Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin heute Abend in Moskau verlaufe. Dabei sei die Botschaft an Putin: «Der Krieg muss aufhören.»

Auch Selenskyj sprach von einem guten Treffen. Man habe über Flugabwehr und «Dokumente» gesprochen. Damit dürften die geplanten Vereinbarungen über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau des Landes gemeint sein.

Präsidententreffen dauerte eine Stunde

Das erste Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Selenskyj in diesem Jahr dauerte nach Angaben beider Seiten etwa eine Stunde. Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden abends in Moskau erwartet zu einem Gespräch mit Putin. Anschließend will Witkoff nach eigenen Angaben weiter nach Abu Dhabi reisen, wo Militärs und Wirtschaftsleute weiter verhandeln sollen.