Kananaskis (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat um Verständnis für seine vorzeitige Abreise vom G7-Gipfel in Kanada wegen der Nahost-Krise geworben. «Ich muss zurück, sehr wichtig», sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) beim traditionellen «Familienfoto» mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe auf eine Journalistenfrage. Er wolle dem «großartigen Gastgeber» Kanada danken, «aber Sie sehen wahrscheinlich, was ich sehe, und ich muss so schnell zurück sein, wie ich kann».

Zum Gipfel sagte Trump: «Ich habe es geliebt. Und ich denke, wir haben viel erledigt bekommen.» Er sprach von einer «wirklich guten Beziehung» mit den anderen Teilnehmern. Er fügte hinzu: «Ich wünschte, ich könnte für morgen bleiben, aber sie verstehen das. Es ist großes Zeug.» Er kündigte an, noch mit seinen «wundervollen» G7-Kollegen zu Abend zu essen und dann ins Flugzeug zu steigen. Bei dem Arbeitsessen sollte es um geopolitische Themen gehen.

Trumps Sprecherin hatte zuvor mitgeteilt, Trump werde nach Washington zurückkehren, um sich um viele wichtige Angelegenheiten zu kümmern. Sie nannte die Lage in Nahost als Grund.