Davos
Trump gründet umstrittenen «Friedensrat»
Weltwirtschaftsforum in Davos
Weltwirtschaftsforum in Davos
Gian Ehrenzeller. DPA

Donald Trump hat seinen umstrittenen «Friedensrat» ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos ein Gründungsdokument für das Gremium, in dem Kritiker einen Angriff auf die Vereinten Nationen sehen.

