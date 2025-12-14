Angriff in Australien Sydney: Regierungschef spricht von Terror gegen Juden dpa 14.12.2025, 11:47 Uhr

i Angriff am Bondi Beach Mark Baker. DPA

Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt. Der Anschlag habe sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns. Mindestens zwölf Menschen und auch einer der Angreifer seien getötet worden.

