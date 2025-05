Seoul (dpa) – Südkoreas Übergangspräsident Han Duck Soo ist von seinem Amt zurückgetreten. Wie der 75-Jährige während einer live im Fernsehen übertragenen Rede mitteilte, möchte er in Zukunft eine «noch größere Verantwortung übernehmen». In südkoreanischen Medien wird darüber spekuliert, dass Han seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, um bei den Neuwahlen am 3. Juni als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Han Duck Soo selbst hat dies nicht direkt bestätigt.

Im Zuge der Staatskrise in Südkorea hatte der damalige Premierminister Han die Amtsgeschäfte des suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol übernommen. Yoon hatte Anfang Dezember überraschend das Kriegsrecht ausgelöst, was das Land in Turbulenzen stürzte. Im April war er endgültig des Amtes enthoben worden.