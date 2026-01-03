Konflikte Soldaten und Zivilisten bei US-Angriff auf Venezuela getötet dpa 03.01.2026, 08:11 Uhr

i Venezuela - Explosionen in Caracas Matias Delacroix. DPA

Bei dem US-Angriff auf Ziele in Venezuela sind nach Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen.

Caracas (dpa) - Bei dem US-Angriff auf Ziele in Venezuela sind nach Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen. © dpa-infocom, dpa:260103-930-492661/8







Artikel teilen

Artikel teilen