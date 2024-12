Soldaten in Tschetschenien nach Drohnenangriff verletzt

Grosny (dpa) – Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus sind offiziellen Angaben nach vier Soldaten in einer Kaserne leicht verletzt worden. Republikchef Ramsan Kadyrow drohte der Ukraine in seinem Kanal bei Telegram mit Rache.

Die Drohne sei abgeschossen worden und in der Luft explodiert. Dabei seien das Dach der Kaserne beschädigt und Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Zudem sei ein Feuer gelöscht worden.

Kadyrow: Kämpfer stehen bereit

«Was den Kampfgeist angeht, so stärken solche Versuche nur unseren Glauben an den Sieg und unseren Wunsch, den Feind so schnell wie möglich zu besiegen», sagte Kadyrow. «Eine Reserve von 84.000 Freiwilligen und Kämpfern aus der Tschetschenischen Republik steht bereit, auf den ersten Befehl hin an die Front zu ziehen.» Tschetschenische Soldaten sind bereits in der Ukraine im Einsatz.

In Tschetschenien hatte es am Anfang des Monats und im Oktober ebenfalls Drohnenangriffe gegeben. Kadyrow hatte danach Kiew auch mit Rache gedroht. Die Ukraine wehrt sich seit fast drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg und nimmt immer wieder vor allem mit Drohnen militärische Ziele in dem Nachbarland ins Visier.