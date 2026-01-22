Ukraine-Krieg
Selenskyj: Treffen zwischen USA, Russland und Ukraine
Weltwirtschaftsforum in Davos
Weltwirtschaftsforum in Davos
Laurent Gillieron. DPA

Vertreter der USA, der Ukraine und Russlands wollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Krieges reden. Die Gespräche sollen an diesem Freitag und Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden, wie Selenskyj auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos sagte.

