Korruption in der Ukraine
Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern
Kiew (dpa) - Angesichts eines Korruptionsskandals im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. «Ich bitte die Parlamentsabgeordneten diese Gesuche zu unterstützen», sagte der Staatschef in einer Videobotschaft.

