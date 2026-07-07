Der türkische und der amerikanische Präsident pflegen eine enge Beziehung - daran lässt Erdogan keinen Zweifel, als er Trump zum Nato-Gipfel empfängt.

Ankara (dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen amerikanischen Amtskollegen Donald Trump beim Nato-Gipfel mit einem spektakulären Empfang gewürdigt. Nachdem er ihn zuvor schon persönlich am Flughafen begrüßt hatte, gab es für den US-Präsidenten bei seiner Ankunft auf dem Gelände des Präsidentenpalastes eine zweite, pompöse Begrüßung.

Trumps Limousine wurde von einer hellblau gekleideten Reiterstaffel eskortiert - angeführt von zwei Reitern, die die türkische und die US-Flagge trugen. Wenig später ertönte nicht nur die Nationalhymne der USA, sondern auch mehrere Kanonenschüsse.

Eine Militärkapelle spielte, Kampfjets flogen über das Gelände und stießen rote, weiße und blaue Wolken aus - die Farben der amerikanischen Flagge. Laut türkischen Medien handelte es sich um F5-Jets der Kunstflugstaffel der Luftwaffe. Für andere Gäste des Gipfels war ein solcher Empfang nicht angekündigt.

Trump und Erdogan betonen Freundschaft

Trump und Erdogan haben eine gute Beziehung. «Wir sind gute Freunde», sagte der US-Präsident zu Beginn ihres Treffens. Einmal mehr lobte er die Türkei auch für ihre Loyalität, die sie von anderen Verbündeten der USA unterscheide. Im Vorfeld des Gipfels hatte Trump suggeriert, er würde nur wegen Erdogan zu dem Treffen in der Türkei kommen.

Erdogan sagte: «Mit meinem geschätzten Freund hier in Ankara zusammen zu sein, hat uns zusätzliche Stärke verliehen. Ich möchte besonders betonen, wie wichtig dieser Besuch ist.»