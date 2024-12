Russland fliegt Angriffe auf Rebellenstellungen in Syrien

Aleppo (dpa) - Die russische Luftwaffe hat ihre Angriffe auf Rebellen im Nordwesten Syriens fortgesetzt. In der Nacht und am frühen Sonntag habe es Angriffe in den Provinzen Idlib und Hama sowie in Aleppo gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Mindestens ein Zivilist soll dabei getötet worden sein, mehrere weitere seien verletzt worden. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen von einem Netz aus Informanten vor Ort in Syrien.

Seit Mitte der Woche konnten Rebellen unter Führung der islamistischen Haiat Tahrir al-Scham (HTS) größere Gebiete im Nordwesten Syriens zurückerobern. Am Samstag drangen Rebellen weit in die Millionenstadt Aleppo vor. Syriens Machthaber Baschar al-Assad kündigte eine Gegenoffensive an.

Die Kämpfe im Nordwesten stellen seit Jahren des Stillstands eine neue Eskalation in dem Bürgerkrieg dar. Seit 2011 herrscht in Syrien ein verheerender Krieg. Die syrische Regierung kontrollierte zuletzt mit Hilfe ihrer Verbündeten Russland und Iran etwa zwei Drittel des Landes.