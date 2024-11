Republikaner in Washington empfangen Trump mit Applaus

Trump kehrt nach der Wahl in die US-Hauptstadt zurück. Dort stattet er zuerst führenden Republikanern aus dem Kongress einen Besuch ab. Er hofft auf eine gute Zusammenarbeit.

Washington (dpa) - Der designierte US-Präsident Donald Trump ist nach seinem Wahlsieg nach Washington zurückgekehrt und hat sich mit führenden Republikanern aus dem Kongress getroffen. Trump wurde in der Nähe des Kapitols von seinen Parteikollegen mit Applaus empfangen und lobte in einer kurzen Rede den Erfolg der Partei. Begleitet wurde Trump auch von Tech-Milliardär Elon Musk, den er beauftragen will, Regierungsausgaben zu kürzen und Bürokratie abzubauen.

Die Republikaner hatten sich bei der Wahl in der vergangenen Woche eine Mehrheit im Senat gesichert. Offen ist noch, ob die Republikaner auch in der anderen Kammer des Parlaments, dem Repräsentantenhaus, künftig das Sagen haben werden. Es könnte aber gut sein. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatte sich am Dienstag sehr optimistisch gezeigt und gesagt, die Republikaner im Parlament hätten einen klaren Auftrag bekommen. Man werde sofort loslegen, um die «Agenda von Präsident Trump» umzusetzen.

«Er ist der König des Comebacks», sagte Johnson vor Trumps Ankunft. «Wir schulden ihm großen Dank.» Nach seinem Besuch im Kongress sollte Trump von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen werden. Trump wird am 20. Januar für seine zweite Amtszeit an der Staatsspitze vereidigt.