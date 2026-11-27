Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt ein Streitthema in der Koalition. Auch Kompromissvorschläge stoßen bisher auf Ablehnung. Was die Bürger über die Abschaffung denken.

Berlin (dpa) - Der Rentenstreit schwelt seit Tagen im Berliner Regierungsviertel, dennoch zeigt sich Sozialminister Alexander Schweitzer zuversichtlich. Der SPD-Politiker sagte in der Debatte über den Sozialetat im Bundestag: «Die Gemeinsamkeiten sind größer als die Gegensätze.»

Allen Gemeinsamkeiten zum Trotz hatte die Koalition von Union und SPD aber einige Streitpunkte bisher nicht ausräumen können. Dabei geht es vor allem um die vorzeitige Rente nach 45 Beitragsjahren, die sogenannte Rente mit 63. Die Rentenkommission hatte die Abschaffung der Regelung vorgeschlagen, dass Menschen nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei vorzeitig in Rente gehen können. Nach anfänglicher Zustimmung kam über den Sommer immer mehr Kritik daran auf, sowohl von ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten als auch von der SPD.

«Ein Schritt auf die SPD zu»

Nun hatten einige Unionsabgeordnete um Johannes Winkel vorgeschlagen, dass die Rente nach 45 Beitragsjahren nur für Geringverdiener weiter abschlagsfrei gewährt werden soll. Auch das hält die SPD für nicht akzeptabel. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf erklärte bei «Maybrit Illner», man habe Menschen versprochen, nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können – und diese hätten sich darauf eingerichtet.

«Es ist ein Schritt auf die SPD zu», verteidigte dagegen der Unionsfraktionsvorsitzende Thorsten Frei den Vorschlag der Union. Es sei notwendig, dass sich die Koalition bei der geplanten Rentenreform einige. Je länger man brauche, desto anstrengender werde eine Einigung «und vielleicht auch unwahrscheinlicher», mahnte CDU-Mann Frei bei «Maybrit Illner».

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle. Sozialminister Schweitzer hatte sich zuletzt jedoch nicht auf einen Zeitplan festgelegt.

Wer geht früher in Rente?

Klüssendorf bezeichnete den Vorschlag der Union, die Rente nach 45 Beitragsjahren nur für Geringverdiener beizubehalten, als «vergiftet». Denn diejenigen, die am wenigsten verdient haben, arbeiteten häufig sowieso nicht kürzer, «weil sie gar nicht in der Lage sind, ihre Lebenshaltungskosten davon zu bezahlen».

Frei entgegnete darauf, dass in der Debatte um die «Rente mit 63» stets «alle von den Dachdeckern gesprochen» hätten, die im Alter nicht mehr arbeiten könnten. Studien zeigten aber, dass Besserverdiener das Angebot häufiger in Anspruch nähmen. Deswegen halte er den Ansatz für richtig, «dass man das insbesondere denen ermöglicht, die weniger Geld haben», sagte der CDU-Politiker.

Nicht auf alten Positionen verharren

Unionsfraktionsvize Winkel, der den Vorschlag mit eingebracht hatte, drängte im Deutschlandfunk darauf, Kompromissbereitschaft zu zeigen. Wenn man am Ende des Tages wirklich eine Reform beschließen möchte, «muss man von diesen Maximalpositionen dann auch irgendwann mal Abstand nehmen», sagte der Chef der Jungen Union. Auch Sozialminister Schweitzer betonte in einer Bundestagsdebatte: «Wir können nicht einfach auf alten Positionen beharren.»

Bevölkerung für abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren

Während Schwarz-Rot noch streitet, hat die Bevölkerung jedoch eine klare Meinung: Laut dem aktuellen ZDF-«Politbarometer» der Forschungsgruppe Wahlen lehnen 69 Prozent der Befragten ab, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abgeschafft wird. Mit Ausnahme der FDP findet sich laut Mitteilung eine Mehrheit dagegen bei den Anhängern aller Parteien. Für die Abschaffung sprachen sich 26 Prozent der Befragten aus.

Bereits im Vormonat hatte sich bei der Befragung ein ähnliches Bild gezeigt: Damals sprachen sich mit 74 Prozent noch etwas mehr Menschen dagegen aus. Es gab mit 21 Prozent aber auch weniger Befürworter eines solchen Vorhabens.

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