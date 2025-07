Moskau (dpa) - US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren miteinander. «Derzeit läuft das Gespräch», bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow den Beginn des Telefonats der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Nach dem Gespräch werde es eine Mitteilung für die Presse geben, sagte er.

Das Telefonat hatten die beiden Staatschefs kurzfristig angekündigt. «Ich werde heute mit dem US-Präsidenten reden, was kann ich von Ihnen übermitteln?», wandte sich Putin bei einer Podiumsdiskussion an die Besucher eines Strategieforums. Trump verkündete kurz darauf auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass er noch am selben Tag mit Putin sprechen werde.

Es ist das sechste öffentlich bekannte Telefonat zwischen Putin und Trump seit dem Beginn der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten. Das bislang letzte Gespräch der beiden fand Mitte Juni statt, als sich Putin unter anderem als Vermittler in der Nahost-Krise um das iranische Atomprogramm anbot.

Die Bemühungen Trumps um eine Vermittlung im Ukraine-Krieg haben hingegen bisher kaum Fortschritte gebracht. So lehnt der Kremlchef nach wie vor die von Trump eingebrachte Idee eines bedingungslosen Waffenstillstands ab. Bei den kürzlich wieder aufgenommenen direkten Gesprächen zwischen Kiew und Moskau über eine Beendigung des Kriegs hält Russland an seinen Maximalforderungen fest.