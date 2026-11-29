Ein Streit um Mieterschutz und der Fall einer 87-Jährigen führten in Spanien zu einer Neuwahl des Parlaments. Nun könnte die extreme Rechte erstmals seit Diktatur-Ende wieder Regierungsmacht erlangen.

Madrid (dpa) - Spanien steuert auf einen Machtwechsel zu: Bei der vorgezogenen Parlamentswahl liegt die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo gemeinsam mit ihrem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox, den Prognosen zufolge vorn. Die PP kommt demnach auf bis zu 134 Sitze, Vox auf bis zu 48. Zusammen würden beide Parteien damit die absolute Mehrheit von 176 Sitzen im Abgeordnetenhaus überschreiten.

Der linke Regierungschef Pedro Sánchez wäre damit nach rund achteinhalb Jahren an der Macht abgewählt. Bei früheren Wahlen hatte es im Laufe des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosezahlen gegeben.

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) des Ministerpräsidenten kommt laut den Medienerhebungen, die auf Vor- und Nachwahlbefragungen basieren, auf bis zu 124 Sitze. Das linke Lager aus PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen hätte demnach keine Chance auf eine absolute Mehrheit.

Erstmals seit Franco könnte extreme Rechte mitregieren

Zahlreiche Medien und Beobachter hatten die Wahl als Schicksalswahl und historische Abstimmung bezeichnet. Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre könnte die extreme Rechte wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden. Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine Brandmauer gegen rechts postuliert.

Die Zeitung «El País» schrieb, es handele sich um «eine der wichtigsten Abstimmungen der vergangenen Jahrzehnte». «Unverzichtbare» soziale Errungenschaften der vergangenen 50 Jahre - darunter Frauen- und Minderheitenrechte - stünden auf dem Spiel, hieß es.

Wahl mit europäischer Dimension

Die Wahl hat auch eine europäische Dimension: Die französische Zeitung «Le Monde» analysierte, ein Machtwechsel in Madrid würde den Vormarsch rechtsextremer Kräfte in Europa weiter verstärken. Darauf hofft AfD-Chefin Alice Weidel. Sie stellte sich demonstrativ hinter Vox und schrieb auf X: «Ganz Europa erwartet einen politischen Kurswechsel in Madrid. Wir zählen als europäische Patrioten auf euch.»

Sánchez setzte auf hohe Wahlbeteiligung

Bei der Beteiligung zeichnete sich ein historisch hoher Wert ab. Bis 18.00 Uhr gaben mehr als 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das war der höchste Wert für diese Uhrzeit seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie nach der Franco-Diktatur 1978 und 15 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Parlamentswahl im Juli 2023.

«Der letzte Sozialist Europas», wie Medien Sánchez nennen, hatte am Morgen seine Stimme abgegeben und anschließend die Spanier zu einer starken Mobilisierung aufgerufen. Knapp 39 Millionen Bürger waren aufgerufen, über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und des Senats zu bestimmen.

Streit um Mieterschutz führte zu Neuwahl

Regulär wäre in Spanien erst im nächsten Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch vorzeitig an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten.

Der Streit um die Wohnungspolitik war zu einem Symbol für die wachsende soziale Unzufriedenheit geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im September der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt worden war und zwei Wochen später starb. Ihr Schicksal löste landesweit Proteste gegen die Wohnungsnot aus.

Doch bereits davor war die Minderheitsregierung zunehmend unter Druck geraten. Gründe waren Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld von Sánchez, zwei schwere Eisenbahnunglücke in diesem Jahr und Ende Juli die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der nordafrikanischen Exklave Ceuta.