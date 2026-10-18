Nur fünf Tage nach einer Krebs-Operation spricht Papst Leo XIV. wieder zu den Gläubigen auf dem Petersplatz – Zehntausende jubeln ihm zu. Doch eine entscheidende Frage bleibt offen.

Rom (dpa) - Papst Leo XIV. hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach überstandener Krebs-Operation das traditionelle sonntägliche Angelus-Gebet am Petersplatz gesprochen. Mit den Worten «Liebe Brüder und Schwestern, einen schönen Sonntag!» wandte er sich vom Fenster seines Arbeitszimmers im dritten Stock des Apostolischen Palastes an Zehntausende jubelnde Gläubige auf dem riesigen Platz.

Viele von ihnen äußerten ihre Freude und Erleichterung über die offenbar schnelle Genesung des 71-Jährigen. «Ich hoffe, dass er wieder vollständig gesund wird und noch viele Jahre unser Hirte sein wird», sagte Michelle Sutko (70) aus Chicago, der Heimatstadt des Papstes, dpa.

Der Pontifex war am Samstag nur vier Tage, nachdem ihm ein Teil der Lunge mit einem bösartigen Tumor entfernt worden war, wieder aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Auf Fernsehbildern machte er beim Abschied aus der Klinik einen gesundheitlich robusten Eindruck und grüßte Umstehende lächelnd und entspannt.

Unbekannt ist indes weiterhin, ob der Papst nach dem 90-minütigen Eingriff nun krebsfrei ist. Bei dem entfernten Knoten handelte es sich um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom. Experten zufolge ist dies die häufigste Form von Lungenkrebs.