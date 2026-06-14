Iran-Krieg
Pakistan: USA und Iran einigen sich auf ein Abkommen
Shehbaz Sharif
Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif auf ein Abkommen geeinigt. (Archivbild)
Jacquelyn Martin. DPA

Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf ein Abkommen geeinigt. «Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde», schrieb Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Plattform X. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll demnach am Freitag in der Schweiz stattfinden.

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Islamabad (dpa) - Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf ein Abkommen geeinigt. «Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde», schrieb Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Plattform X. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll demnach am Freitag in der Schweiz stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:260614-930-219658/6

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Politik

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