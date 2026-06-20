Parteitag
Neue Linken-Spitze: Pantisano und Schwerdtner gewählt
Bundesparteitag der Linken
Die neue Doppelspitze der Linken: Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner.
Michael Bahlo. DPA

Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner sind die neue Doppelspitze der Partei Die Linke. Pantisano erhielt auf einem Bundesparteitag in Potsdam allerdings nur rund 53 Prozent der abgegebenen Stimmen, Schwerdtner wurde mit knapp 86 Prozent im Amt bestätigt.

Potsdam (dpa) - Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner sind die neue Doppelspitze der Partei Die Linke. Pantisano erhielt auf einem Bundesparteitag in Potsdam allerdings nur rund 53 Prozent der abgegebenen Stimmen, Schwerdtner wurde mit knapp 86 Prozent im Amt bestätigt.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-253784/3

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Politik

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