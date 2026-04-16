Konflikt in Nahost
Ministerin: Netanjahu wird mit Libanons Präsidenten sprechen
Iran-Krieg - Israel
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Ronen Zvulun. DPA

Israels Ministerpräsident Netanjahu plant laut einer Ministerin ein Telefonat mit Libanons Präsident Aoun. Es wäre das erste bekannte Gespräch der beiden Repräsentanten.

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Tel Aviv (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird nach Angaben einer Ministerin heute mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun telefonieren. Dies sagte Gila Gamliel, Israels Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Technologie, dem israelischen Armeesender. Für ein von US-Präsident Donald Trump angekündigtes hochrangiges Gespräch zwischen Israel und dem Libanon hatte es zunächst aus beiden Ländern keine offizielle Bestätigung gegeben. Es wäre das erste bekannte Telefonat zwischen Netanjahu und Aoun. Aus dem Büro des libanesischen Präsidenten hieß es, man habe keine Informationen zu einem solchen Gespräch.

© dpa-infocom, dpa:260416-930-951127/4

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Politik

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