Anschlag Mindestens 31 Tote bei Anschlag in Pakistan dpa 06.02.2026, 10:51 Uhr

i Anschlag in Pakistan Anjum Naveed. DPA

In Pakistan sind bei dem Anschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus nahe der Hauptstadt Islamabad mindestens 31 Menschen getötet worden. Rund 170 weitere Gläubige seien verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

