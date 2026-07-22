Personalrochade Merz und Söder schlagen Frei als Unionsfraktionschef vor dpa 22.07.2026, 10:29 Uhr

i Thorsten Frei soll die Unionsfraktion künftig anführen. (Archivbild) Michael Kappeler. DPA

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) offiziell als neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz und Söder teilnahmen.

Berlin (dpa) - Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) offiziell als neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz und Söder teilnahmen. © dpa-infocom, dpa:260722-930-420565/5







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