Der deutschen Wirtschaft droht das dritte Jahr in Folge ohne Wachstum. Der Kanzler betont Maßnahmen der Regierung, um die Konjunktur anzukurbeln.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Deutschland wirtschaftlich auf einem wieder besseren Kurs. «Wir haben die Wende eingeleitet», sagte der CDU-Chef auf der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Die erste Priorität der Regierung liege auf dem Ziel, die Wirtschaft aus der Rezession herauszuholen. Merz verwies auf beschlossene steuerliche Entlastungen von Firmen.

Die Stimmung in der Wirtschaft verbessere sich, sagte Merz. Erste Institute korrigierten Prognosen nach oben. Das Interesse von Investoren am Standort sei deutlich gestiegen.

Am Montag trifft sich Merz im Kanzleramt mit Vertretern von großen Unternehmen. Dabei geht es darum, wie mehr in Deutschland investiert werden kann. Die Bundesregierung wolle dafür sorgen, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähiger werde. Merz verwies auf das 500 Milliarden schwere Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Die Entscheidung dazu sei nicht leicht gefallen, davon würden aber alle profitieren.