Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen will Kanzler Merz in Kanada US-Präsident Trump treffen. Neben dem Ukraine-Krieg dürfte es dabei um ein weiteres wichtiges Thema gehen.

Kananaskis (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft beim G7-Gipfel in Kanada auf Fortschritte im Zollstreit mit den USA. «Es wird auf diesem Gipfel keine Lösung geben, aber wir könnten uns einer Lösung vielleicht in kleinen Schritten nähern», sagte der CDU-Politiker kurz vor dem offiziellen Start des Gipfels in Kananaskis in den Rocky Mountains.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und er seien fest entschlossen, den Versuch zu unternehmen, während dieser beiden Tage noch einmal mit der US-Seite über das Zoll-Thema zu sprechen. Merz will noch am ersten Tag des Gipfels zu seinem zweiten persönlichen Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach seinem Antrittsbesuch in Washington zusammenkommen.

Für die Europäer hat das Zoll-Thema neben dem Ukraine-Krieg und der neuesten Eskalation im Nahen Osten bei diesem Gipfeltreffen absolute Priorität. Wenn bis zum 9. Juli keine Einigung erzielt wird, greifen nach derzeitigem Stand neue hohe US-Zölle auf fast alle Exporte aus der EU in die Vereinigten Staaten - und die EU würde ihrerseits mit Zöllen auf Einfuhren aus den USA antworten.