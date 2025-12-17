Merz: Deutschland ist «kein Spielball von Großmächten»

Kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel gibt Bundeskanzler Merz im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Dabei macht er deutlich, dass Europa in der Welt weiter eine wichtige Rolle spielen soll.

Berlin (dpa) - Deutschland und die EU sollen nach dem Willen von Bundeskanzler Friedrich Merz in einer sich ändernden Weltordnung eine zentrale Rolle spielen. «Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird», betonte der CDU-Politiker bei einer Regierungserklärung im Bundestag. «Wir sind kein Spielball von Großmächten.»

Merz versicherte, dass man die bevorstehenden Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen könne: «Wir wollen und wir müssen selbst ein handelnder Akteur bleiben, der für seine Interessen und seine Werte mit Entschiedenheit und Durchsetzungskraft einsteht», betonte der Kanzler und äußerte die Überzeugung: «Das können wir auch.»