Merz an Putin: «Wir werden nicht aufgeben»

Bei einer Konferenz in Rom geht es um den Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg schwer gezeichneten Ukraine. Am Rande wird aber auch über weitere militärische Hilfe beraten.

Rom (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Ukraine bei der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Rom anhaltende Solidarität im Abwehrkampf gegen Russland zugesichert. «Unsere Unterstützung für ihr Land ist unerschütterlich», versprach er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der an der Konferenz teilnimmt. An die Adresse des russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte der CDU-Vorsitzende: «Wir werden nicht aufgeben.»

Merz an Trump: «Bleiben Sie bei uns»

An US-Präsident Donald Trump appellierte Merz, Europa nicht im Stich zu lassen. «Bleiben Sie bei uns und bleiben Sie bei den Europäern. Wir stehen auf derselben Seite. Und wir suchen nach einer stabilen politischen Ordnung in dieser Welt», sagte er. Trump hatte immer wieder Zweifel an der weiteren Unterstützung der Ukraine aufkommen lassen.

Ukraine hofft auf Patriot-Systeme

Am Nachmittag soll in einer Videokonferenz der sogenannten «Koalition der Willigen», in der sich die Verbündeten der Ukraine zusammengeschlossen haben, über die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung beraten werden. Trump hat angekündigt, den Wunsch der Ukraine nach einem zusätzlichen Flugabwehrsystem vom Typ Patriot prüfen zu wollen. Im Gespräch ist aber auch, dass Deutschland den USA zwei Patriot-Systeme abkauft und in die Ukraine liefert.

Russland-Sanktionen: Merz appelliert an die Slowakei

Die EU will zudem über Sanktionen den Druck auf Russland erhöhen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Merz forderte die Slowakei in seiner Rede eindringlich auf, das 18. Sanktionspaket der Europäischen Union nicht weiter zu blockieren. Die Slowakei befürchtet wirtschaftlichen Schaden durch Strafmaßnahmen im Energiebereich.