Öffentlicher Dienst Mehr Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant dpa 16.01.2026, 17:07 Uhr

i Warnstreik im öffentlichen Dienst in Berlin und Brandenburg Britta Pedersen. DPA

Die Gewerkschaften wollen ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder ab kommender Woche deutlich ausweiten. Betroffen sein sollen unter anderem Uniklinken und Verwaltungen sowie teilweise auch Kitas, wie der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, ankündigte.

