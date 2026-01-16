Öffentlicher Dienst
Mehr Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant
Warnstreik im öffentlichen Dienst in Berlin und Brandenburg
Warnstreik im öffentlichen Dienst in Berlin und Brandenburg
Britta Pedersen. DPA

Die Gewerkschaften wollen ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder ab kommender Woche deutlich ausweiten. Betroffen sein sollen unter anderem Uniklinken und Verwaltungen sowie teilweise auch Kitas, wie der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, ankündigte.

Potsdam (dpa) – Die Gewerkschaften wollen ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder ab kommender Woche deutlich ausweiten. Betroffen sein sollen unter anderem Uniklinken und Verwaltungen sowie teilweise auch Kitas, wie der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, ankündigte.

© dpa-infocom, dpa:260116-930-555976/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region