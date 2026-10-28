Nach der Auszählung einem Großteil der Stimmen liegt Netanjahus Lager bei Israels Parlamentswahl vorn, kommt aber auf keine Mehrheit. Wer künftig die Regierung stellen wird, bleibt offen.

Tel Aviv (dpa) - Nach der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Auszählung von mehr als 70 Prozent der Stimmen seinen Vorsprung gefestigt. Eine klare Mehrheit erreicht das Lager aber nicht. Laut israelischen Medienberichten kommt es nach gegenwärtigem Stand auf 54 der 120 Sitze in der Knesset, das gegnerische Lager von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot erreicht demnach 47 Sitze. Für eine Mehrheit wären 61 Sitze nötig.

Netanjahus Likud-Partei wurde den Angaben zufolge stärkste Kraft mit 27 Parlamentssitzen. Dahinter liegt die Mitte-Partei Jaschar von Eisenkot, die demnach auf 20 Sitze kommt. Die arabischen Parteien kommen nach gegenwärtigem Stand auf zusammen 19 Sitze. Eisenkot wäre für die Bildung einer Regierung auf die Unterstützung arabischer Parteien angewiesen, was aber mehrere Parteien der Opposition bislang ablehnten. Netanjahu rief derweil zur Bildung einer starken rechtsgerichteten Regierung ohne Beteiligung der arabischen Parteien auf.

Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, ist noch ungewiss.