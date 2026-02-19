Großbritannien
König Charles zu Andrew: «Gesetz muss seinen Lauf nehmen»
Joanna Chan. DPA

Der britische König Charles III. (77) hat die Nachricht über die Festnahme seines jüngeren Bruders Andrew «mit größter Besorgnis» zur Kenntnis genommen. «Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen», teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

