London (dpa) - Der britische König Charles III. (77) hat die Nachricht über die Festnahme seines jüngeren Bruders Andrew «mit größter Besorgnis» zur Kenntnis genommen. «Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen», teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit.







