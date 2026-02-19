Der britische König Charles III. (77) hat die Nachricht über die Festnahme seines jüngeren Bruders Andrew «mit größter Besorgnis» zur Kenntnis genommen. «Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen», teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit.
