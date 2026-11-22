Zwei Wochen haben Tausende Diplomaten aus knapp 200 Staaten über Wege zur Eindämmung der Erderwärmung debattiert. Trotzdem endet der Gipfel ohne angemessene Antwort auf die eskalierende Krise.

Antalya (dpa) - Nach gut zwei Wochen zäher Verhandlungen hat sich die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten in der Türkei nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Mehrere Staaten lehnten im Plenum die von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten «Antalya-Pakt» ab – auch die EU.

«Die EU lehnt diesen Text entschieden ab», sagte der irische Klimaminister Darragh O'Brien im Namen der EU. Man akzeptiere keine Abschlusserklärung, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Kohle, Öl und Gas sind die Haupttreiber der Klimakrise. O'Brien sagte, jetzt, wo die Welt dringend mehr Klimaschutz benötige, scheitere der «Antalya-Pakt» daran, auch nur in die Nähe einer angemessenen Antwort zu kommen.

Der türkische Konferenzpräsident, der kurz zuvor noch von einer «historischen Gelegenheit» und einer greifbaren Einigung sprach, musste einräumen, dass der Text nicht verabschiedet werden kann.

Konferenz der Abwehrschlachten

Geprägt war die Konferenz der knapp 200 Staaten von Versuchen mächtiger Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland, vergangene Beschlüsse zurückzudrehen. In nächtlichen Verhandlungen hatten sich die EU und eine Reihe verbündeter Länder, darunter kleine Inselstaaten, afrikanische Länder und weniger entwickelte Staaten, kurz vor Schluss dagegen gestemmt.

Die Gruppe stellte mit mehr als 130 Ländern sogar die deutliche Mehrheit. Aber auf Klimagipfeln müssen alle Beschlüsse im Konsens gefällt werden, was einzelnen Staaten eine Blockademacht verschafft.

Minister Schneider nannte Entwurf «nicht zustimmungsfähig»

Auch Umweltminister Carsten Schneider hatte vor der Schlusssitzung den Textentwurf als «nicht zustimmungsfähig» zurückgewiesen. Das zehnseitige Papier gebe auf die Bedrohung der Klimakrise keine ausreichende Antwort, sondern gehe sogar einen Schritt zurück, sagte der SPD-Politiker. Schneider richtete Vorwürfe gegen Ölstaaten, die Fortschritte blockierten.

Die überwältigende Mehrheit der Staaten engagiere sich im Klimaschutz, sagte Schneider. Einige aber verdienten aber noch «ihr großes Geld mit Öl und Gas» und seien nicht bereit, das zu reduzieren.

Auch die Chefdiplomatin der wegen des steigenden Ozeanspiegels vom Untergang bedrohten Marschall-Inseln lehnte die Abschlusserklärung ab. Der Text sei die «schlimmstmögliche Antwort» auf die Klimakrise und gefährde die Sicherheit und Zukunft ihrer Heimat.

Erstmaliges Scheitern an Abschlusserklärung

Beobachtern zufolge ist es das erste Mal, dass eine Klimakonferenz gezielt über eine Abschlusserklärung verhandelt hat, die schließlich im Plenum scheiterte. Nun geschieht dies ausgerechnet in einem Jahr mit Zehntausenden Hitzetoten allein in Europa und verheerenden Naturkatastrophen infolge der Erderhitzung.

Umweltschützer wollten den Ausgang allerdings nicht unbedingt als Scheitern werten. Jan Kowalzig von Oxfam sprach von einem «Zeichen, dass die Mehrheit der Länder sich nicht von den Blockierern eines fossilen Ausstiegs in die Knie hat zwingen lassen». Dass es so weit gekommen sei, liege aber auch an der mangelnden Flexibilität der EU bei der Frage finanzieller Unterstützung ärmerer Länder beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels – das habe Bündnisse verhindert.

Es gibt dennoch Ergebnisse

Das Fehlen einer Abschlusserklärung bedeutet nicht, dass von der COP31, wie der Gipfel im UN-Jargon heißt, nichts entschieden wurde. Eine neue Form der Klimadiplomatie rückte in Antalya in den Fokus. Allianzen von Staaten fanden zusammen oder gewannen an Stärke, die bei spezifischen Themen schnell vorankommen wollen. Umweltminister Schneider hatte die Konferenz deshalb schon einige Tage vor ihrem Ende auch als Erfolg gewertet. Beispiele:

Inzwischen haben etwa 30 Staaten eigene Pläne zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vorgelegt oder angekündigt.

Im Juli treffen sich im pazifischen Inselstaat Tuvalu erneut Dutzende Staaten, um sich praktisch über den Ausstieg aus fossilen Energien auszutauschen.

Deutschland, die EU und zwölf weitere Staaten wollen stärker gegen das mächtige Treibhausgas SF6 vorgehen.

Dutzende Staaten stellten sich zudem hinter eine Initiative der türkischen Präsidentschaft, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern.

Gültigkeit behalten überdies alle Beschlüsse, die in den vergangenen Jahren auf Klimakonferenzen gebilligt wurden.

Woanders ist Klimaschutz kaum ein Thema

Während in Antalya viele Delegierte bis zuletzt im Sinne des Klimas kämpften, wurden andernorts Verabredungen getroffen, die den Klimaschutz schwächen. Gleich zu Beginn des Treffens im eigenen Land verkündete etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Entdeckung und Ausbeutung zweier neuer Ölfelder.

In der zweiten Gipfelwoche vereinbarten US-Präsident Donald Putin, Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping im chinesischen Shenzhen, die Produktion und Lieferung von Erdölprodukten zu steigern. In Brüssel schließlich wurde vereinbart, dass wegen der hohen Energiepreise Importeure von Öl, Gas und Kohle neue EU-Klimaschutzregeln für das klimaschädliche Treibhausgas Methan nun erst ab 2029 befolgen müssen – zwei Jahre später als geplant.

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